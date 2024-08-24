Силы ВСУ в Новогродовке ДНР оказались в полукольце

Украинская группировка в городе Новогродовке на Красноармейском направлении оказалась в полукольце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Они [ВСУ] оказались в полукольце в Новогродовке», — заявил собеседник агентства.
19 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил главе страны Владимиру Зеленскому о тяжелых боях на Покровском направлении.
В тот же день сообщалось, что ВСУ покинули оборонные позиции в Новогродовке вблизи города Красноармейск (украинское название — Покровск).
Накануне источник ТАСС сообщал, что украинские войска выходят из города, «оголяя окраины». По его данным, ВСУ значительно снизили частоту использования тяжелого вооружения и техники на Покровском направлении, пользуясь в основном дронами.
Тем временем власти Покровска заявляли, что войска РФ уже вплотную подошли к городу. Глава городской военной администрации Сергей Добряк призвал жителей немедленно эвакуироваться.
Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.