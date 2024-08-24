Губернатор Севастополя сообщил о ракетной опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности.

Спустя три минуты после начала он опубликовал объявление об отмене опасности.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о появлении в небе над акваторией Черного моря большого количества разведывательных самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США. В материале подчеркивалось, что в таких ситуациях «ничего хорошего обычно не происходит».

Утром 22 августа в Севастополе сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим действовал на территории города в течение 15 минут. О том, что угроза миновала, губернатор населенного пункта Михаил Развожаев заявил в 11:17 (мск).

В ночь на 20 августа в воздушном пространстве Крыма сбили два украинских дрона. По информации министерства обороны РФ, для атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники самолетного типа.

Ранее в Севастополе к пирсу яхт-клуба прибило беспилотник.