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США не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные F-16

Министр ВВС Кендалл: США не планируют поставлять Украине истребители F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вашингтон не планирует в ближайшее время передавать Киеву собственные истребители F-16. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл в интервью изданию Helsingin Sanomat.

«Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена», — ответил министр на соответствующий вопрос.

По его словам, ближайшие потребности Украины будут удовлетворены за счет нынешней помощи от таких стран НАТО, как Нидерланды и Дания.

Министр добавил, что США вместе с союзниками помогают обучать пилотов, и в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 августа пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Запад продолжает обучать военных летчиков Украины пилотированию истребителей F-16 в американском штате Аризона и в Дании.

4 августа журнал The Economist сообщил, что в конце июля Украина получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации журналистов, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов.

Ранее назвали возможные сроки появления истребителей F-16 в зоне СВО.

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