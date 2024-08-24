Бригада «Эспаньола» создала штурмовой мотобатальон в зоне СВО

Добровольческая бригада «Эспаньола» создала штурмовой батальон, который использует мотоциклы для быстрого перемещения на поле боя. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир бригады Станислав Орлов с позывным «Испанец».

По его словам, в бригаде быстро поняли, что «мир изменился, и по учебникам 70-х и 80-х годов в 2022-м воевать не получится».

«Мы сразу начали искать нестандартные подходы к решению боевых задач. Начиная от обычной штурмовой роты, штурмовой мотобат, который под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы может проскакивать на территорию противника», — заявил Орлов.

Он также отметил, что с помощью мотоциклистов была организована логистика и доставка грузов на передний край.

В начале августа бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, который в настоящее время участвует в СВО, стал одним из главных героев специального репортажа на телеканале «Россия 24», и рассказал, как ему далось решение вступить в бригаду «Эспаньола».

«Эспаньола» — добровольческая бригада, костяк которой составляют футбольные фанаты. Соломатин вступил в ее ряды 7 августа 2023 года.

Ранее бойцы батальона «Эспаньола» уничтожили ретрансляторы ВСУ у Часова Яра в ДНР.