В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал чиновник.

Угроза опасности атаки дронов была объявлена в 1:12 мск и продлилась более шести часов.

Гусев добавил, что в общей сложности в ночь на 24 августа над Воронежской областью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили пять беспилотников. Пострадали два человека: одна женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.

Жилые дома, по предварительным данным, не пострадали. Из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района (расположен к югу от Воронежа) могут наблюдаться перебои с электроснабжением, сообщил Гусев.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.