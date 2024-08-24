Российские войска нанесли удар фугасной авиабомбой (ФАБ) по подразделениям Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Лебедев уточнил, что удар был нанесен утром 24 августа. По его словам, украинские военные находились в Юнакиевском сельском совете.

«Бандеровцы там стадом собрались, чтобы идти в Курскую область», — заявил подпольщик.

До этого стало известно, что российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в поселке Краснополье и скоплению техники в селе Михайловка Сумской области.

Также Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ использовали восемь ФАБ для удара по крупному железнодорожному узлу «Станция Хутор Михайловский» в Сумской области.

22 августа в подполье заявили, что ВС РФ поразили склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет в Шостке Сумской области.

Ранее стало известно о двух ударах по аэродрому в Сумах, где обучались пилоты FPV-дронов.