Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских дронов над тремя регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом сообщило российское Минобороны.

По информации оборонного ведомства, Киев предпринял новую попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников.

В сообщении говорится, что пять дронов были сбиты над Воронежской областью, еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в регионе после падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошел пожар.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что над Воронежской областью дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа. В результате произошедшего один человек получил осколочное ранение, ему оказали помощь.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.