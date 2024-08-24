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Житель белгородского поселка пострадал во время атаки дрона ВСУ

Гладков: житель поселка Вейделевка получил ожог при атаке беспилотника

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Житель поселка Вейделевка пострадал во время атаки беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил ожог в результате падения обломков беспилотника. Медики оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Также в одном многоквартирном доме осколки летательного аппарата посекли фасад, во втором — выбили окна в трех квартирах. У одного социального объекта оказались повреждены остекление и ограждение. Также фрагменты беспилотника посекли автомобиль.

Незадолго до этого губернатор Александр Гусев сообщил, что над Воронежской областью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа.

Как заявил губернатор, в результате падения обломков дрона в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое ликвидировали. По его словам, по предварительным данным, один человек получил осколочное ранение. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее пожар произошел в результате падения обломков беспилотников под Воронежем.

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