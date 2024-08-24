Житель белгородского поселка пострадал во время атаки дрона ВСУ

Житель поселка Вейделевка пострадал во время атаки беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил ожог в результате падения обломков беспилотника. Медики оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Также в одном многоквартирном доме осколки летательного аппарата посекли фасад, во втором — выбили окна в трех квартирах. У одного социального объекта оказались повреждены остекление и ограждение. Также фрагменты беспилотника посекли автомобиль.

Незадолго до этого губернатор Александр Гусев сообщил, что над Воронежской областью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа.

Как заявил губернатор, в результате падения обломков дрона в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое ликвидировали. По его словам, по предварительным данным, один человек получил осколочное ранение. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее пожар произошел в результате падения обломков беспилотников под Воронежем.