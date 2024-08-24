Подразделения российской группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили до 140 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

По его словам, также за этот период были уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, четыре беспилотника самолетного типа и восемь единиц автомобильной техники.

Гордеев заявил, что подразделения «Востока» также улучшили положение по переднему краю, пресекли попытку усиления противником передовых позиций, проведения ротаций, выдвижения резервов в районе населенных пунктов Водяное, Урожайное, Сторожевое и Луговское. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и формирования трех бригад ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в поселке Краснополье и скоплению техники в селе Михайловка Сумской области.

Ранее в США спрогнозировали полный крах ВСУ.