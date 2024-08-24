Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский вертолет уничтожил технику ВСУ в Курской области

МО РФ: вертолет Ка-52 поразил авиаракетами бронетехнику ВСУ в Курской области

close
100%
РИА «Новости»

Вертолет Ка-52 ударил ракетами по бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — сообщили в ведомстве.

После выполнения задачи вертолет совершил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. По данным разведки, все поставленные цели были уничтожены.

22 августа Герой Советского Союза Александр Руцкой заявил, что одним из решений проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях может стать использование штурмовой авиации, такой как Су-25, и ударных вертолетов Ка-52 из-за их быстрого времени подлета к целям.

До этого российские вертолеты Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами «Вихрь» по бронированной и автомобильной технике ВСУ в районе, прилегающем к границе Курской области.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» выжил два раза подряд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами