Вертолет Ка-52 ударил ракетами по бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — сообщили в ведомстве.

После выполнения задачи вертолет совершил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. По данным разведки, все поставленные цели были уничтожены.

22 августа Герой Советского Союза Александр Руцкой заявил, что одним из решений проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях может стать использование штурмовой авиации, такой как Су-25, и ударных вертолетов Ка-52 из-за их быстрого времени подлета к целям.

До этого российские вертолеты Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами «Вихрь» по бронированной и автомобильной технике ВСУ в районе, прилегающем к границе Курской области.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» выжил два раза подряд.