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Украинский снайпер навел ракету «Искандер» на свое подразделение

На Украине судят снайпера ВСУ за наведение «Искандера» на свое подразделение

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РИА Новости

Снайпер Сил специальных операций (ССО) Украины передал российским спецслужбам координаты своего подразделения, после чего Вооруженные силы РФ нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по расположению украинских войск. Об этом сообщается на сайте Шевченковского райсуда Киева.

Инцидент произошел в 2023 году. Украинский снайпер через мессенджер связался со спецслужбами РФ и передал им данные о местонахождении своей военной части. 19 ноября ракета «Искандер» уничтожила нескольких командиров 8-го полка ССО на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). В момент удара информатор находился на ротации.

23 августа Минобороны РФ показало видео уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS производства США с помощью «Искандера» в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области. В результате ракетного удара были уничтожены: пункт управления, MLRS, два автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом.

16 августа министерство обороны сообщило, что ВС РФ поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в Сумской области Украины. Комплекс немецкого производства обнаружил оператор беспилотного летательного аппарата, который передал координаты расчету ОТРК «Искандер-М».

Ранее нардеп Марьяна Безуглая подтвердила уничтожение HIMARS в Сумской области.

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