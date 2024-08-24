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Житель приграничного региона РФ пострадал после удара украинского дрона

Гладков: житель поселка Малиновка получил ранение в результате удара дрона ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом поселок Малиновка Белгородского района, в результате чего местный житель получил ранение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.

«В поселке в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в одном частном доме выбиты окна», — написал Гладков.

23 августа губернатор сообщил, что беспилотники украинских войск атаковали сразу пять сел в Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены ряд домов и транспортных средств.

Также в пятницу ВСУ атаковали село Ржевку в Шебекинском городском округе, в результате чего ранение получила местная жительница. По словам Гладкова, пострадавшая с осколочным ранением ноги была доставлена в больницу.

Ранее Гладков предупредил о рисках потери отопления в Белгороде зимой.

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