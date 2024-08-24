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Алаудинов назвал число сдавшихся в плен украинских военных за сутки в Курской области

Алаудинов: спецназ «Ахмат» за сутки взял в плен 10 солдат ВСУ в Курской области

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РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» за минувшие сутки взяли в плен 10 украинских военных в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 августа потеряли на курском направлении один танк, пять бронемашин, один комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель» и одну пушку.

«Очень много пехоты уничтожено... Морпехи сегодня опять очень хорошо отличились, они взяли 10 пленных», — сказал Алаудинов.

17 августа Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ, зашедшие в Курскую область, могут остаться в живых только в одном случае — если сдадутся в плен.

17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятии в плен двоих военнослужащих ВСУ силами отряда специального назначения «Ахмат» и морпехов из 810-й бригады Вооруженных сил РФ. По словам Кадырова, боевая подготовка украинских военных «оставляет желать лучшего», а потому попадание в плен — «это лучший исход, на который они могли рассчитывать».

Ранее Алаудинов сообщил, как пленные украинские военные выдают себя.

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