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Над Курском раздались несколько взрывов

SHOT: над Курском раздались несколько взрывов, cработала система ПВО

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MOD Russia/Global Look Press

Над Курском раздались несколько взрывов, cработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT., ссылаясь на местных жителей.

По его информации, в небе над городом произошло два-три взрыва. Как пишет SHOT, предварительно, система ПВО сбила несколько воздушных целей.

23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. По данным источника ТАСС, дрон сбили в непосредственной близости от АЭС с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села в Белгородской области с помощью дронов.

Утром в этот же день Гладков заявил об атаке украинских беспилотников на села Тишанка, Черемошное и Графовка. В результате повреждения получили несколько транспортных средств.

Ранее было названо число выехавших из приграничья Курской области.

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