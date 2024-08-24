В Британии заявили о рисках для Зеленского из-за операции в Курской области

Политолог из Великобритании Александр Меркурис заявил в эфире своего Youtube-канала, что отступление ВСУ из Курской области может стать катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского.

По словам эксперта, на Зеленского давят Соединенные Штаты Америки. Пентагон желает скорейшего завершения операции в Курской области из-за большого количества украинских солдат в регионе.

Меркурис подчеркнул, что для ВСУ нет смысла оставаться под Курском.

«Для Зеленского и его окружения отступление было бы политической катастрофой, учитывая их огромные инвестиции в эту атаку. После огромных потерь, которые понесли украинцы в ходе этой операции, я сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление из Курска», — пояснил эксперт.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live», как украинские войска в первые часы нападения в Курской области расстреливали дороги, осложняя эвакуацию граждан. В связи с этим жители эвакуировались на своих автомобилях, на том транспорте, который дала добровольная народная дружина, на машинах администрации и в пешем порядке.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.