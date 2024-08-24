Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о рисках для Зеленского из-за операции в Курской области

Меркурис: отступление ВСУ из Курской области станет катастрофой для Зеленского

close
100%
Jeff Overs/BBC/Reuters

Политолог из Великобритании Александр Меркурис заявил в эфире своего Youtube-канала, что отступление ВСУ из Курской области может стать катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского.

По словам эксперта, на Зеленского давят Соединенные Штаты Америки. Пентагон желает скорейшего завершения операции в Курской области из-за большого количества украинских солдат в регионе.

Меркурис подчеркнул, что для ВСУ нет смысла оставаться под Курском.

«Для Зеленского и его окружения отступление было бы политической катастрофой, учитывая их огромные инвестиции в эту атаку. После огромных потерь, которые понесли украинцы в ходе этой операции, я сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление из Курска», — пояснил эксперт.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live», как украинские войска в первые часы нападения в Курской области расстреливали дороги, осложняя эвакуацию граждан. В связи с этим жители эвакуировались на своих автомобилях, на том транспорте, который дала добровольная народная дружина, на машинах администрации и в пешем порядке.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами