Вооруженные силы Украины (ВСУ) 24 августа попытаются высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, пророссийское подполье сообщило о скоплении военной техники ВСУ для проведения наступательной операции с Черного моря на Херсонском направлении. Сальдо отметил, что на правом берегу Днепра украинцы подготовили большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолетов.

Цель операции, которая приурочена ко дню независимости Украины, — поставить флаги на левом берегу Херсонской области и показать Западу свои успехи, отметил Сальдо.

«Координацией всего этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО», — написал губернатор.

23 августа Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли Херсонскую область, выпустив по региону 36 снарядов. Он отметил, что удары наносились по объектам гражданской инфраструктуры левого берега Днепра. В результате атаки ВСУ ранения и контузию получили шесть человек, среди них подросток 2009 года рождения.

Ранее Сальдо рассказал о присутствии британских инструкторов в зоне СВО.