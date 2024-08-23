Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью дронов.

Утром в этот же день Гладков заявлял об атаке украинских беспилотников на села Тишанка, Черемошное и Графовка. В результате повреждения получили несколько транспортных средств.

До этого на подлете к Москве были сбиты 10 украинских дронов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотники уничтожили в районе Подольска. Он сообщал, что пострадавших и разрушений нет. Как отмечал Собянин, это была «одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время».

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.