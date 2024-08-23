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На Reddit опубликовали объявление о поиске наемников для ВСУ

На платформе Reddit опубликовали объявление о поиске операторов дронов для ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

На популярной американской платформе Reddit опубликовали объявление о поиске операторов беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в тексте объявления, 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ требуется десять человек для взвода иностранных операторов дронов. Соискатель должен иметь опыт боев на Украине, желательно, чтобы он знал русский и украинский языки хотя бы на базовом уровне. Заявителям предстоит пройти месячную тренировку, по итогам которой им предложат контракты.

Человек, опубликовавший объявление о вакансии, описал себя как одного из иностранцев, которые работали с данной бригадой ВСУ не менее двух месяцев. Согласно сообщениям модераторов на Reddit, украинская НПО, известная как Protect a Volunteer, проверила список вакансий.

До этого заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что Киев ведет разработку беспилотников с искусственным интеллектом.

Ранее российский подполковник не исключил запуск беспилотников ВСУ по Подмосковью из Курской области.

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