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Власти Курской области рассказали об обстановке в Глушковском районе

Смирнов: ВС РФ и пограничники находятся на своих позициях в Глушковском районе

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ и пограничники находятся на позициях в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он напомнил, что жителей поселка Глушково эвакуировали. По словам врио главы региона, в районе не зафиксировали случаев мародерства, на месте работает администрация, добровольную народную дружину (ДНД) усилили.

«Плюс там еще на усиление армия нам дала военных комендантов. Военная полиция прибывает дополнительно», — сказал Смирнов.

До этого стало известно, что в Курской области объявили ракетную опасность в седьмой раз за день. 23 августа Минобороны сообщало, что российские средства ПВО ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией Курской области.

Ранее в МИД РФ посоветовали каналу CNN не «качать права» в Курской области.

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