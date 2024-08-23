Украинский летчик разбился из-за столкновения с аистом

В Хмельницкой области Украины во время учебного полета разбился пилот. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, во время учебного полета в самолете Л-39 ударился аист и перекрыл одному из пилотов видимость. В результате инцидента пилот решил катапультироваться, но из-за небольшой высоты парашют не успел полностью раскрыться, и пилот скончался от травм, полученных при падении на землю.

По данным источника, второй пилот, который остался в кабине, смог приземлить самолет.

18 августа возле аэродрома Рыздвянный в Ставропольском крае потерпел крушение частный самолет Zlin Z 42. По данным журналистов, авиакатастрофа произошла в 1,5 км от аэродрома. Самолет выполнял тренировочный полет, во время которого рухнул и разбился. По предварительной информации, на борту находился только пилот, он погиб в результате аварии.

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета в Якутии.