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Алаудинов раскрыл, чем завершится СВО

Алаудинов заявил, что ВС РФ сделают все, чтобы купировать ВСУ в Курской области

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия сделает все, чтобы купировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его мнению, завершением спецоперации и станет как раз этот момент — прихода противника на курскую землю.

«История повторяется, фашист второй раз ломает здесь свои зубы», — напомнил командир «Ахмата».

Алаудинов подчеркнул, что бойцы делают все, что от них зависит, чтобы купировать противника, «до конца уничтожить его» и завершить СВО «на этой ноте».

До этого генерал-майор заявлял, что военнослужащие спецназа «Ахмат» уничтожили две группы ВСУ на Курском направлении. Он обратил внимание, что ВС РФ не позволяют украинской армии подтянуть свежие силы на Курском направлении.

Ранее ВСУ попытались отравить бойцов «Ахмата» в Курской области.

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