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Румынские военные повредили жилые дома и школу во время учений в Польше

РИА: румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу

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Global Look Press

Бурмистр польского города Бяла-Писка Францишек Романкевич сообщил, что во время учений румынские военные попали артиллерийским огнем в жилые дома и повредили школу. Об этом сообщает РИА Новости.

Романкевич сообщил, что один снаряд попал в окно квартиры, в которой спал человек, разбил стекло и пробил стену. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

«Всего снарядов было около семи или даже больше, они попали в фасады жилых домов и упали на территорию школы», — рассказал бурмистр.

Он добавил, что была повреждена детская площадка и ворота в магазин.

Романкевич отметил, что жители в Бялой-Писке, привыкли к учениям на полигоне, но подобный инцидент произошел впервые.

16 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в военном бюджете страны образовалась дыра на 46 млрд злотых (более $11 млрд).

В январе сообщалось, что Польша является лидером среди стран НАТО по расходам на оборону среди европейских государств. Это следует из данных Немецкого института экономических исследований (IFO).

Ранее в Польше заявили о росте военных расходов в стране в 3,5 раза.

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