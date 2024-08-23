ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине за неделю

Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что ВС РФ ударили по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники, а также ангарам хранения (ЗРК) NASAMS.

В ведомстве также добавили, что российская армия поразила топливные базы, снабжавшие военную технику, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации ВСУ.

23 августа в МО сообщили о значительных потерях украинских военных в зоне ответственности группировки «Юг» за минувшую неделю. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 4 530 бойцов и 19 складов с боеприпасами.

В этот же день в МО сообщили, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский танк в приграничном районе Курской области. Танк был поражен «Ланцетом», его уничтожение подтверждено кадрами объективного контроля в режиме реального времени.

22 августа Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения «Ланцетом» украинской станции радиоэлектронной борьбы «Пластун». Операция также была проведена бойцами российской группировки «Север».

Ранее ВС России за неделю уничтожили четыре вертолета ВСУ.