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У морских границ России заметили британский разведывательный самолет

Flightradar: британский разведсамолет RC-135W пролетает над Черным морем

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Alan Wilson/Flickr

Над Черным морем заметили британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщает ресурс Flightradar.

Из его данных следует, что самолет Boeing RC-145V Rivet Joint Королевских военно-воздушных сил Великобритании с номером авиарейса RRR7223 вылетел с аэродрома в Уоддингтоне в 9:06 по времени UTC (12:06 мск). Борт зафиксировали в западной части Черного моря.

Накануне в небе над Черным морем заметили множество самолетов-разведчиков ВВС США. До этого Минобороны России заявило о возросшей интенсивности полетов американских стратегических разведывательных беспилотников над акваторией Черного моря. Глава военного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США вблизи Крыма.

В течение лета американские БПЛА уже не раз замечали над Черным морем: дрон США RQ-4B Global Hawk кружил в акватории 23 июня — в день атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

Ранее полковник Ходаренок предложил сбивать ракетами американские БПЛА над Черным морем.

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