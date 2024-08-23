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Над Курской и Белгородской областями уничтожили украинские беспилотники

МО: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ в Курской области и еще два в Белгородской

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Depositphotos

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и еще два над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В период с 13:00 до 15:30 (мск) пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ», — заявили в министерстве.

23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью дронов.

Утром в этот же день Гладков заявил об атаке украинских беспилотников на села Тишанка, Черемошное и Графовка. В результате повреждения получили несколько транспортных средств.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА в Курской области.

Ранее Гладков попросил Путина о выделении средств на оптоволокно в приграничье.

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