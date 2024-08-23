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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне «Юга» за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли за неделю до 4 530 военных в зоне действий группировки «Юг»

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российское Минобороны сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности российской группировки «Юг» за прошедшую неделю. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 4 530 военнослужащих и 19 складов с боеприпасами.

В Минобороны подчеркнули, что группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю. Также бойцами соединения были отражены контратаки штурмовых групп ВСУ, при которых противник потерял за неделю более 4 тысяч военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую неделю ВСУ также потеряли 32 автомобиля, 68 орудий полевой артиллерии, в том числе 36 самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства стран НАТО, пять боевых машин реактивных систем залпового огня, две из которых RAK-SA-12 хорватского производства. Также были уничтожены 19 полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

До этого сообщалось, что российские войска за неделю уничтожили четыре вертолета Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации.

Ранее в Курской области колонна ВСУ попала в засаду российских морпехов.

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