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На Украине задержали несколько чиновников за изготовление паспортов уклонистам

СБУ задержала чиновников миграционной службы за помощь уклонистам

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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале о задержании сотрудников одного регионального отделения миграционной службы, которых обвиняют в изготовлении за деньги загранпаспортов для уклонистов.

В силовом ведомстве уточнили, что был задержан глава местного райотдела миграционной службы, а также двое его подчиненных и чиновник регионального подразделения центра предоставления админуслуг.

«Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются «удаленно» оформить загранпаспорта», — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что подозреваемые делали загранпаспорта для уклонистов, которые находятся за рубежом, готовые документы передавали через посредников. За свои услуги они брали от $500 до $2,5 тысячи. При этом их «клиенты» не обновляли свои военно-учетные данные.

По данным следствия, всего дельцы получили заказ на дистанционное оформление более 150 документов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Препятствование законной деятельности ВСУ».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее погранслужба Украины назвала самые частые направления побега призывников.

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