Украинские войска за неделю боев в Донецкой народной республике (ДНР) лишились 3855 человек личного состава. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие группировки «Центр» также уничтожили 13 бронемашин, 51 артиллерийское оружие, 43 легковых автомобиля и шесть танков. Уточняется, что потери понесли девять бригад ВСУ, включая одну штурмовую и четыре механизированных.

Кроме того, на минувшие семь дней ВС РФ взяли ряд населенных пунктов в ДНР: Новгородское, Артемово, Свиридоновку, Желанное и Межевое. Параллельно российские солдаты отразили 27 контратак противника.

Также за прошедшую неделю войска РФ уничтожили противокорабельную ракету «Нептун-МД», 18 управляемых авиабомб Hammer, 87 реактивных снарядов HIMARS, а также 340 беспилотников ВСУ.

Всего с начала проведения спецоперации было ликвидировано более 30 тыс. беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 547 танков и других боевых бронемашин, 1425 боевых машин РСЗО, 13 566 артиллерийских орудий и минометов, а также 25104 автомобиля.

Ранее в Минобороны России рассказали, сколько украинских военных сдались в плен за неделю.