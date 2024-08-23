Пусковые установки, транспортно-заряжающую машину для РСЗО HIMARS и другую технику уничтожили за неделю бойцы группировки «Днепр». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что также противник потерял пусковую установку и транспортно-заряжающую машину американской реактивной системы залпового огня MLRS производства США. Кроме того, в списке ликвидированной техники четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, три станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.

До этого сообщалось, что группировкой войск «Днепр» были уничтожены три склада боеприпасов украинской армии, нанесено поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этого украинская армия потеряла до 60 военных.

Ранее российские военнослужащие поразили украинский цех по производству беспилотников.