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Военные за неделю уничтожили 147 украинских дронов вне зоны СВО

Минобороны: за неделю уничтожены 147 дронов ВСУ вне зоны проведения СВО

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские военные за неделю уничтожили 340 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

При этом отмечается, что из них 147 уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Днем 23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали села Ясные Зори и Байцуры в регионе с помощью беспилотников.

В это же время сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Курской области.

В ночь на 22 августа беспилотник ВСУ атаковали Волгоградскую область. Отмечалось, что целью атаки мог быть военный аэродром Мариновка. На подлете к объекту сбили как минимум два беспилотника. Обломки одного из дронов рухнули на бытовку неподалеку от аэродрома, в результате чего начался пожар.

Ранее в Мурманской области сбили украинский беспилотник.

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