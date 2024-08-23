Латвия отправит Украине более тысячи беспилотников

Латвия завершила подготовку самой крупной партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для передачи Украине. Об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс, пишет латвийское LSM.

«К отправке на Украину подготовлена крупнейшая партия дронов от латвийских производителей — 1 400 БПЛА», — заявил он.

Кроме того, Латвия закупила около 2,7 тысяч беспилотников для дальнейшей передачи их украинским властям.

23 июля министр обороны Латвии Адрис Спрудс сообщал, что Рига поставит на Украину первую партию из более чем 500 дронов. Позднее стало известно, что латвийская сторона уже подготовила эту партию к передаче.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что враждебные действия Латвии могут лишь продлить агонию Украины и не повлияют на исход российской специальной военной операции.

Ранее в Британии назвали число поставляемых Украине беспилотников.