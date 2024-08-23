В США восхитились российским самолетом

Российский бомбардировщик Су-34 является идеальным многофункциональным самолетом, способным поражать сложные цели. Об этом написало американское издание The National Interest.

В статье говорится, что Су-34 является бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, поэтому это идеальный выбор для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей.

По мнению автора материала, эффективность Су-34 максимальна при адекватной поддержке с воздуха и с земли. Среди основных преимуществ данного самолета — способность нести несколько тонн вооружения, включая планирующие бомбы и высокоточные ракеты.

В июле в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация передала министерству обороны России новую партию бомбардировщиков Су-34.

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

Ранее Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области.