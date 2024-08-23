Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group опубликовала в социальных сетях кадры, на которых видна боевая позиция минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина с шевронами на военной форме в виде флагов США склонился над минометом, расположенном в жилой застройке.

«Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории России, либо на Украине», — говорится в сообщении.

Агентство полагает, что фотографии сделаны ранней весной.

До этого стало известно, что бойцы американской ЧВК Forward Observations Group воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно после того, как FOG опубликовал фото с наемниками в социальных сетях. 22 августа сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин заявил, что бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в российский плен. Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявлял, что наемники Forward Observation Group в Курской области должны стать приоритетной целью для Вооруженных сил РФ.

Ранее в Госдуме предсказали будущее американской ЧВК в Курской области.