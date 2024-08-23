ВСУ выпустили 36 снарядов по Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсонскую область, выпустив по региону 36 снарядов. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что удары наносились по объектам гражданской инфраструктуры левого берега Днепра.

«Террористическим обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Васильевка, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Старая Збурьевка», — написал Сальдо.

В результате атаки ВСУ ранения и контузию получили шесть человек, среди них подросток 2009 года рождения. Всех их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь.

До этого ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранения получил один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Горловке при обстреле пострадал детский сад.