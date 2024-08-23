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Экс-боец ВСУ призвал украинцев идти против властей в Киеве

Боец отряда Кривоноса «Борзый» призвал ВСУ идти против отдающих приказы в Киеве

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Боец с позывным «Борзый» из добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших украинских военнослужащих, призвал бойцов ВСУ идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, командиры в рядах украинской армии зачастую не считаются с рисками для солдат и с их потерями. У командования просто стоит задача, что им не нужно сдавать территории. «Кто-то за это получает звездочки, а кто-то просто лишается жизни», — сказал военный.

Военнослужащий заявил, что миссия его добровольческого отряда состоит в том, чтобы «доказать украинскому народу, что не с теми мы воюем и уже, наверно, быстрее прекратить это все потому, что потери идут с обоих сторон с каждым днем все больше и больше».

«Наверное, нужно уже собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах, а того, что отдает приказы в Киеве, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца», — заключил «Борзый».

До этого сообщалось, что отряд имени Максима Кривоноса готов отправиться в Курскую область, чтобы воевать против бывших сослуживцев.

Ранее командиры ВСУ заявили, что будут бить по отступающим подчиненным из РСЗО.

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