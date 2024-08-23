Подлодка «Волхов» вернулась во Владивосток

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» вернулась в пункт постоянного базирования во Владивостоке после прохождения боевой службы в море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ.

В городе состоялась торжественная церемония встречи субмарины. На ней командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина обратился к подводникам.

«С такими подводниками, с такими моряками, как вы, Тихоокеанский флот выполнит все поставленные задачи», — сказал он.

В море на боевой службе «Волхов» был 44 дня.

13 августа генеральный директор Центрального конструкторского бюро «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что новые неатомные подлодки могут вооружить двумя видами дронов — морскими и авиационными.

Также сообщалось, что до конца 2024 года ВМФ РФ намерен получить 12 кораблей и подводных лодок. До конца года ВМФ может получить четыре подводные лодки, две атомные, малые ракетные и патрульные корабли.

Ранее стало известно о «беспрецедентных» маневрах российских подлодок вблизи Британии.