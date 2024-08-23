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ВС России уничтожили РСЗО американского производства на Украине

МО: ВС РФ уничтожили РСЗО MLRS американского производства в Николаевской области

Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS производства США.

Отмечается, что по обнаруженной позиции РСЗО MLRS нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

В результате ракетного удара уничтожены: пункт управления, РСЗО MLRS, две единицы автомобильной техники сопровождения, транспортно-заряжающая машина, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом.

23 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные уничтожили скопление бойцов ВСУ на одном из островов в дельте Днепра.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские войска ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

20 августа удар был нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для ракетных систем залпового огня.

Ранее аналитик заявил о неэффективности оружия США на Украине.

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Операция на Украине
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