Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Удалось выбить ВСУ с позиций в многоэтажках Дзержинска — в восточной части города. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена, еще часть традиционно убегала, идет зачистка», — заявил источник агентства.

Также отмечается, что Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать небольшие группы подкрепления, большая часть которых уничтожается по дороге на позиции.

21 августа ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинские власти рискуют лишиться контроля над всеми территориями в Донбассе. Таким образом он прокомментировал пост экс-офицера Вооруженных сил Швеции Микаэля Вальтерссона в социальной сети X о том, что в скором времени бойцы ВС РФ могут вынудить украинских солдат покинуть город Торецк.

19 августа немецкий журналист Юлиан Репке назвал «катастрофической» ситуацию в Донбассе. Он обратил внимание, что из-за продвижения Вооруженных сил РФ власти Украины распорядились эвакуировать город Покровск с населением около 65 тыс. человек. Более того, свои дома покинули 29 тыс. жителей Торецка.

Ранее военный эксперт объяснил значимость Торецка.