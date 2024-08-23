Украинский беспилотник атаковал поселок в ДНР

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал поселок городского типа Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР) утром 23 августа. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Поселок расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка. По данным ведомства, атаку на населенный пункт зафиксировали в 7:15. Данных о последствиях пока не уточнили.

В ведомстве пока не уточнили данные о последствиях.

Утром 23 августа сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили украинские беспилотники над двумя российскими регионами. В Минобороны заявили, что за ночь российские военные сбили четыре беспилотника в Белгородской области и три — в Курской.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали полыхающую несколько дней нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. Корреспонденты SHOT предположили, что ВСУ добиваются, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином, что может сильно увеличить площадь пожара. Но до нужных резервуаров огонь не дошел. Официальной информации о происшествии не поступало.

Ранее около Курской АЭС сбили украинский беспилотник.