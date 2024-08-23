Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник атаковал поселок в ДНР

Украинский дрон-камикадзе атаковал поселок Еленовка в ДНР

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал поселок городского типа Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР) утром 23 августа. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Поселок расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка. По данным ведомства, атаку на населенный пункт зафиксировали в 7:15. Данных о последствиях пока не уточнили.

В ведомстве пока не уточнили данные о последствиях.

Утром 23 августа сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили украинские беспилотники над двумя российскими регионами. В Минобороны заявили, что за ночь российские военные сбили четыре беспилотника в Белгородской области и три — в Курской.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали полыхающую несколько дней нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. Корреспонденты SHOT предположили, что ВСУ добиваются, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином, что может сильно увеличить площадь пожара. Но до нужных резервуаров огонь не дошел. Официальной информации о происшествии не поступало.

Ранее около Курской АЭС сбили украинский беспилотник.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами