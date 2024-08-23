Командир «Ахмата» заявил, что ВСУ пытаются подтянуть силы на Курском направлении

Российские военные не позволяют украинским подразделениям подтянуть свежие силы на Курском направлении. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он назвал обстановку на этом направлении «нормальной, подконтрольной».

«Противник пытается все время подтянуть свежие силы и продавить нас, мы ему этого делать не позволяем. За вчера было уничтожено большое количество сил и средств противника. Обстановка боевая, рабочая», — сказал Алаудинов.

До этого генерал-майор заявлял, что военнослужащие спецназа «Ахмат» уничтожили две группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

22 августа Алаудинов сообщил, что российским военнослужащим удалось подбить танк Abrams американского производства в Курской области. Тогда же украинские военные лишились еще «десятка единиц техники», в том числе пикапов.

Ранее ВСУ попытались отравить бойцов «Ахмата» в Курской области.