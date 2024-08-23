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В Киеве подожгли машины, которые могут принадлежать военным

Киев 24: в Киеве подожгли минимум шесть авто, которые могут принадлежать военным

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Пресс-службы УМВД России по Вологодской области

Неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могли принадлежать военным. Об этом сообщил телеканал «Киев 24».

По данным корреспондентов, четыре автомобиля сожгли в Деснянском районе на северо-востоке столицы. Машины сгорели полностью. Помимо них, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.

Телеканал отметил, что в Киеве участились случаи поджогов машин военных. Так, 21 августа в Дарницком районе на юго-востоке Киева также сожгли микроавтобус военнослужащих.

С начала года национальная полиция Украины задержала 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Кроме того, сообщалось о серии поджогов релейных шкафов на Украине. Один из инцидентов в начале августа произошел в Киеве на железнодорожной станции Святошин.

Ранее в Харьковской области отметили волну поджогов машин ВСУ.

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