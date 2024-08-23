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В подконтрольной Украине части Запорожской области произошли взрывы

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов повреждены объекты

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ночь на 23 августа повреждения получили несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе прозвучало более 317 взрывов в девяти населенных пунктах.

Также поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Однако Федоров не уточнил, что это за объекты.

До этого сообщалось, что российские беспилотники поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, укрывшуюся в блиндажах и окопах.

22 августа Федоров заявлял, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучали 310 взрывов в минувшие сутки. Повреждения получили несколько объектов.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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