Военный эксперт заявил о продвижении войск РФ на Купянском направлении

Российские войска «поджали» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Купянск Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

На Купянском направлении войска РФ постепенно продвигаются в районе Синьковки, Петропавловки.

По его словам, также идет движение у Стельмаховки, где применяется тактика «выдавливания», которая «не такая стремительная, как было до этого», но приносит «свои результаты».

«По сути, если мы посмотрим на карту боевых сражений, Купянск довольно-таки серьезно поджат нашими войсками с севера, с востока и с юга», — сказал Марочко.

Дислоцированная в этом районе группировка ВСУ оказалась в «очень удручающем положении», считает военный эксперт.

По его данным, у ВСУ в Харьковской области начались проблемы с системой связи Starlink.

До этого Генштаб украинской армии назвал Купянское и Северское направления ведения боевых действий самыми напряженными на фронте.

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