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Вдова погибшего наемника заявила, что Украина не выплатила ей компенсацию

РИА: вдова погибшего на Украине наемника не получила компенсаций от Украины

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Thomas Peter/Reuters

Семья наемника Уильяма Гамбоа из Колумбии, который погиб на Украине в ходе боевых действий, до сих пор не получила компенсаций от Киева. Об этом РИА Новости рассказала его вдова Ольга Товар.

«Компенсация, о которой столько говорят, мы не знаем, реальная ли она вообще, потому что это как некое обещание, которое им там дают, когда они приезжают, но мы не знаем, выполнят ли его», — рассказала женщина.

Среди прочего Товар рассказала, что Гамбоа принял решение поехать воевать на Украину 12 июля прошлого года. Там мужчина участвовал в боевых действиях в качестве наемника на донецком направлении в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). О смерти мужа его женщина узнала от его сослуживцев утром 19 февраля текущего года.

Вдова добавила, что что с тех пор, как ее супруг уехал, она не получала никаких денег. Кроме того, женщина рассказала, что не знает, выполнит ли Украина в принципе свои обязательства по выплате компенсаций за смерть мужа.

До этого сообщалось, что наемник из Ирландии Алекс Рыжук, который тоже принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, пропал без вести.

Ранее в Общественной палате РФ призвали не брать в плен иностранных наемников.

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