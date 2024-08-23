Эксперт объяснил, зачем Зеленский атаковал Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский использует нападение на Курскую область как прикрытие для вывода украинских войск из Донбасса. Такое мнение озвучил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (Вооруженные силы Украины (ВСУ) — «Газета.Ru») могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что смысл замысла украинского лидера заключается в том, что Зеленскому, а также командованию ВСУ «крайне тяжело» объявить о необходимости скорейшего вывода украинских войск из Донбасса и полной сдачи региона.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что вторжение украинских формирований в Курскую область является своеобразной попыткой остановить наступление Вооруженных сил РФ на территории Новороссии, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Минобороны отчитались о поставках военной техники в Курскую область.