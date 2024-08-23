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Эксперт объяснил, зачем Зеленский атаковал Курскую область

Меркурис: Зеленский атакует Курскую область, чтобы прикрыть отход ВСУ из ДНР

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский использует нападение на Курскую область как прикрытие для вывода украинских войск из Донбасса. Такое мнение озвучил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (Вооруженные силы Украины (ВСУ) — «Газета.Ru») могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что смысл замысла украинского лидера заключается в том, что Зеленскому, а также командованию ВСУ «крайне тяжело» объявить о необходимости скорейшего вывода украинских войск из Донбасса и полной сдачи региона.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что вторжение украинских формирований в Курскую область является своеобразной попыткой остановить наступление Вооруженных сил РФ на территории Новороссии, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Минобороны отчитались о поставках военной техники в Курскую область.

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