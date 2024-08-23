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Пентагон озвучил вопросы к Киеву относительно атаки в Курской области

Пентагон: у США остаются вопросы по поводу целей вылазки ВСУ в Курской области

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Корреспондент Washington Post Юнус Паксой/Twitter

США начинают лучше осознавать цели Украины в ее операции на Курской области, однако у Пентагона остаются еще вопросы. Об этом сообщила на брифинге, транслировавшемся на YouTube, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, США основываются на заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что одной из целей украинских сил в этой операции является создание «буферной зоны» на территории России. В связи с этим Вашингтон пытается выяснить, каким образом будет формироваться эта зона, существуют ли планы по ее расширению и намерения удерживать занятые территории.

Сингх отметила, что министр обороны США Ллойд Остин обсудит подобные вопросы с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

«Мы по-прежнему поддерживаем Украину в том, что необходимо на поле боя <...> это не изменится», — добавила Сингх, подчеркнув, что разрешение США распространяется на использование определенного американского оружия в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Алаудинов рассказал о новых боях с ВСУ в Курской области.

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