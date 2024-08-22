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Подполье сообщило о выпущенной на восток крылатой ракете в Сумской области

Лебедев: в Сумской области заметили выпущенную на восток крылатую ракету

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Крылатую ракету, выпущенную с запада на восток, заметили в Сумской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Ракета была замечена на фоне новостей о передаче крылатых ракет Украине от США. По данным подполья, объект был замечен над населенным пунктом Ворожба Лебединского района Сумской области на высоте около ста метров.

«Тип не знаем, но крылья видно было отчетливо», — отчитался Лебедев.

Координатор добавил, что его источник сообщил о наличии реактивного двигателя у объекта, что позволило с уверенностью сказать, что это был не беспилотник.

До этого в Совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать поступающие сообщения возможной поставке крылатых ракет большой дальности на вооружение украинской армии.

Кроме того, стало известно, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности применять баллистические ракеты ATACMS, чтобы наносить удары по военным базам на территории России.

Ранее в Британии заявили, что Запад «надел наручники» на Украину.

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