В Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и признали его годным к службе. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Похитили на улице в Одессе мужчину со второй группой инвалидности. Признали его годным к службе в ВСУ!» — написал он.

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Владислав Спицкий заявил, что украинское подразделение, в составе которого в основном инвалиды и пенсионеры, удерживает оборону на одном из участков фронта в районе Торецка (Дзержинска) на Горловском направлении.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в США заявили о невосполнимых потерях рабочих рук на Украине.