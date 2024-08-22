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Пожару в порту на Кубани присвоен третий ранг сложности

Пожару на пароме в порту «Кавказ» присвоен третий ранг сложности

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Пожару на пароме в порту «Кавказ» присвоен третий ранг сложности. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

22 августа стало известно, что Украина атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». В оперштабе добавили, что на месте начался пожар, информация о пострадавших уточняется, на месте работают экстренные и специальные службы.

До этого очевидцы сообщили о попытках удара по порту «Кавказ» со стороны Вооруженных сил Украины.

Пожарный поезд направили в порт «Кавказ» для тушения горящих топливных цистерн на железнодорожном пароме.

Telegram-канал Mash утверждает, что ВСУ выпустили ракету Storm Shadow в паром «Акватрейдер», который перевозил топливо. Telegram-канал SHOT утверждает, что ВСУ атаковали пришвартованное судно ракетой «Нептун».

Атака велась предположительно из Одесской области.

Ранее Владимир Путин рассказал о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС.

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