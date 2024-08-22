Украинский беспилотник сбили над приграничным регионом РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел около 15.20 по московскому времени.

22 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его словам, над регионом сбили несколько воздушных целей и беспилотников. По предварительной информации, из местных жителей никто не пострадал. Однако в Белгороде в результате падения обломков двух беспилотников повреждения получили четыре автомобиля и стена одного из предприятий, отметил Гладков.

Утром этого дня один мирный житель пострадал во время обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области. По словам губернатора, мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Белгородской области у мужчины в руках взорвался боеприпас.